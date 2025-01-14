Жадность продавцов привела к кладбищам новогодних ёлок в Новороссийске

А зачем вообще живые ели пилить ради нескольких дней праздника? Считаю это аморальным. Достаточно искусственной ёлочки дома. Нарядил, отпраздновал и убрал до следующего года. Просто варварство пилить деревья которые росли 11,12 лет ради мусорки после праздников

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Звери в зоопарке уже давно бы съели, городское руководство плохо работает . При ввозе ,дать указание продавцам, куда вывезти на утилизацию, место определить. И были бы все рады.