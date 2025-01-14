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Живая Кубань

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    А зачем вообще живые ели пилить ради нескольких дней праздника? Считаю это аморальным. Достаточно искусственной ёлочк...Жадность продавцо...

Жадность продавцов привела к кладбищам новогодних ёлок в Новороссийске

Жадность продавцов привела к кладбищам новогодних ёлок в Новороссийске

Жадность продавцов привела к кладбищам новогодних ёлок в НовороссийскеКладбища нераспроданных ёлок образовались в окрестностях Новороссийска.

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Комментарии
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Лариса Галахова
А зачем вообще живые ели пилить ради нескольких дней праздника? Считаю это аморальным. Достаточно искусственной ёлочки дома. Нарядил, отпраздновал и убрал до следующего года. Просто варварство пилить деревья которые росли 11,12 лет ради мусорки после праздников
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22 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Звери в зоопарке уже давно бы съели, городское руководство плохо работает . При ввозе ,дать указание продавцам, куда вывезти на утилизацию, место определить. И были бы все рады.
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21 час.

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