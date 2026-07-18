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Говорит Европа ⚡

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Юрий Подоляка: Отставка правительства Украины — это спектакль ради увольнения одного человека

Юрий Подоляка: Отставка правительства Украины — это спектакль ради увольнения одного человека

Почему весь кабинет министров Украины ушёл в отставку без видимых причин? Какая роль отводилась министру обороны Михаилу Фёдорову в освоении европейских 90 миллиардов? Как Зеленскому удалось обойти голосование в Раде и без скандала убрать креатуру Брюсселя? И стоит ли ожидать резкой реакции Евросоюза на отстранение их ключевого человека в украинском правительстве? Наблюдаю за тем, что Читать далее: https://govorit.

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