Юрий Подоляка: Отставка правительства Украины — это спектакль ради увольнения одного человека

Почему весь кабинет министров Украины ушёл в отставку без видимых причин? Какая роль отводилась министру обороны Михаилу Фёдорову в освоении европейских 90 миллиардов? Как Зеленскому удалось обойти голосование в Раде и без скандала убрать креатуру Брюсселя? И стоит ли ожидать резкой реакции Евросоюза на отстранение их ключевого человека в украинском правительстве? Наблюдаю за тем, что Читать далее: https://govorit.