Живете в квартире с бабушкиным интерьером? 8 предметов, от которых надо избавиться, чтобы вернуть стиль

Приветствую всех любителей современного и стильного интерьера! Сегодня я, эксперт в области дизайна, хочу поговорить о том, как избавиться от бабушкиного интерьера и придать своей квартире свежий и современный стиль.
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