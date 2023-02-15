А мы ими орехи кололи: в США объяснили ажиотаж с НЛО «настройкой локаторов»

Вашингтон сегодня насмешил весь мир, включая союзников по НАТО. Комментируя новости о массовом нашествии неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США, в Белом доме заявили, что военные просто — цитата — «настроили свои радиолокаторы».