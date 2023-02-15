Пятый канал

31 302 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Похоже тетку нехило проплатили - раз так зафонтанировала. Из самолета ей выходить страшно вдруг стало, Новосибирск ей...Барбара Брыльска ...
  • Фаина Юсупова
    Правильно,скоро вы по миру пойдёте,даже не понимаете,что вы делаете,вы подвергаете свои семьи к опасности к атомной в...Венгерский евроко...
  • Россиянин
    Надо было ликвидировать как оказавшего сопротивление.ФСБ задержала лид...

А мы ими орехи кололи: в США объяснили ажиотаж с НЛО «настройкой локаторов»

А мы ими орехи кололи: в США объяснили ажиотаж с НЛО «настройкой локаторов»

Вашингтон сегодня насмешил весь мир, включая союзников по НАТО. Комментируя новости о массовом нашествии неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве США, в Белом доме заявили, что военные просто — цитата — «настроили свои радиолокаторы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх