Видео: В "Смоленском Поозерье" барсук залез в чужую норку и устроил бардак

Лесные жители не оставляют в покое «домик» енотовидной собаки Сотрудники национального парка «Смоленское Поозерье» поделились кадрами с фотоловушек, которые запечатлели майские приключения животных рядом с норкой енотовидной собаки.
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