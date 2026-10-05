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Вирус «похитил» человеческий ген и теперь использует его для атаки на людей

Вирус «похитил» человеческий ген и теперь использует его для атаки на людей

Международная группа ученых из Китая и США сделала открытие, которое заставило по-новому взглянуть на границы между геномами человека и вирусов.

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