В Кенозерье завершилась экспедиция «По деревням и весям»

Она организована центром «Полюс» совместно с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»Она организована центром «Полюс» совместно с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие»В течение недели 14 участников из четырёх регионов страны жили в палатках в деревне Ведягино, изучая северный уклад.