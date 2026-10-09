Больше не «за опыт»: стажерам в России начнут платить не ниже МРОТ

Стажеры в России больше не будут работать бесплатно. Даже начинающим специалистам теперь обязаны платить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ребенок похож на ...
- «Опозорился на сц...
- R Сорвался на девят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым