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Пятый канал

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Больше не «за опыт»: стажерам в России начнут платить не ниже МРОТ

Больше не «за опыт»: стажерам в России начнут платить не ниже МРОТ

Стажеры в России больше не будут работать бесплатно. Даже начинающим специалистам теперь обязаны платить.

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