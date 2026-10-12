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Нижегородская правда

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Нижегородцев приглашают принять участие в пресс-конференции по волейболу

Нижегородцев приглашают принять участие в пресс-конференции по волейболу

14 октября в НОИЦ состоится пресс-конференции по волейболу. Встреча пройдет в преддверии начала сезона большого волейбола в Нижнем Новгороде.

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