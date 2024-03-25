Убить или пусть помучаются?

Игорь Миронов Да такое возможно, однако, для исключения такого возможного необходимы превентивные меры: уродов ослепить, оглушить, отрезать язык, отрубить руки и пусть себе "живут на здоровье"!

Александр Верно! Но увы,это только слова. Делать это никто не будет.И скорее всего поедут они в "белый лебедь",либо в "чёрный дельфин"...