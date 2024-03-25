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Убить или пусть помучаются?

Убить или пусть помучаются?

Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний.

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Комментарии
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Игорь Миронов
Да такое возможно, однако, для исключения такого возможного необходимы превентивные меры: уродов ослепить, оглушить, отрезать язык, отрубить руки и пусть себе &quot;живут на здоровье&quot;!
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5 час.
Александр
Верно! Но увы,это только слова. Делать это никто не будет.И скорее всего поедут они  в &quot;белый лебедь&quot;,либо в &quot;чёрный дельфин&quot;...
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5 час.
Александр Салтановский
Мне например всё понятно о том, кто именно вы, не хто, а именно кто, думаю про израильских раввинов я попал прямо в десятку, в самое яблочко!
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4 час.

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