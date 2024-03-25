Как обычно у нас бывает после страшных трагедий, в обществе возникла тема о смертной казни. Не столько как способе воздать каждому подонку по справедливости, сколько как мере предупреждения злодеяний.
Убить или пусть помучаются?
Комментарии
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Игорь Миронов
Да такое возможно, однако, для исключения такого возможного необходимы превентивные меры: уродов ослепить, оглушить, отрезать язык, отрубить руки и пусть себе "живут на здоровье"!
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5 час.
Александр
Верно! Но увы,это только слова. Делать это никто не будет.И скорее всего поедут они в "белый лебедь",либо в "чёрный дельфин"...
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5 час.
Александр Салтановский
Мне например всё понятно о том, кто именно вы, не хто, а именно кто, думаю про израильских раввинов я попал прямо в десятку, в самое яблочко!
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4 час.
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