Оперативники Югры уличили школьника в создании виртуальной телефонной станции в интересах аферистов

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД России по ХМАО-Югре совместно с коллегами из МО МВД России «Нижневартовский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали 16-летнего жителя посёлка Излучинск, подозреваемого в организации нелегального узла связи в интересах дистанционных мошенников.