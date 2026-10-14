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ФедералПресс

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Стоимость проезда в зависимости от способа оплаты изменится с 15 ноября в Тюмени

Стоимость проезда в зависимости от способа оплаты изменится с 15 ноября в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 14 октября, ФедералПресс. С 15 ноября в Тюмени вступают в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

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