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Мадридское «Атлетико» принимает «МЮ» в ЛЧ. «Фонбет» дарит фрибет на эту встречу

Криштиану Роналду возвращается в столицу Испании, чтобы встретиться с «Атлетико». «Фонбет» оценивает победу мадридцев с вероятностью 2,55, на успех англичан коэффициент 3.

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