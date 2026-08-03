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Царьград

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Что будет, если ВСУ уничтожат все крупные хабы Wildberries? Нерадужный расклад от эксперта

Что будет, если ВСУ уничтожат все крупные хабы Wildberries? Нерадужный расклад от эксперта

Если атаки на логистику Wildberries продолжатся и под ударом окажутся все крупные хабы, ритейл столкнётся не с коллапсом, а с тяжёлыми и очень дорогими последствиями - от роста сроков доставки и цен до сокращения ассортимента.

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