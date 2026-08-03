Что будет, если ВСУ уничтожат все крупные хабы Wildberries? Нерадужный расклад от эксперта

Если атаки на логистику Wildberries продолжатся и под ударом окажутся все крупные хабы, ритейл столкнётся не с коллапсом, а с тяжёлыми и очень дорогими последствиями - от роста сроков доставки и цен до сокращения ассортимента.
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