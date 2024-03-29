В Великобритании пожаловались на нехватку трупов

В Великобритании возникла проблема с дефицитом трупного материала для обучения медицинских специалистов, сообщила профессор Клэр Смит, заведующая кафедрой анатомии Медицинской школы Брайтона и Сассекса, по информации из The Times .
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