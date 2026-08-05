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Дебют в 12 лет, провалы во ВГИК и уход в 32 года: короткий путь актрисы Надежды Смирновой

Дебют в 12 лет, провалы во ВГИК и уход в 32 года: короткий путь актрисы Надежды Смирновой

Надежда Смирнова начала сниматься в кино ещё в шестом классе, а к моменту получения школьного аттестата её фильмография насчитывала восемь работ.

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