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Daily Storm

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NYP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине

NYP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине

Американский лидер заверил, что уже есть конкретный план для мирного урегулированияПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

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