Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области

Рабочего насмерть завалило грунтом в микрорайоне Фирсановка подмосковных Химок. Источник 5-tv.ru сообщает, что 27-летний мастер проводил шурфовку трубы под железнодорожным полотном участка «Крюково–Сходня», когда на глубине двух метров его завалило грунтом.