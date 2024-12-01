Производственная смерть: рабочий погиб под грунтом в Московской области

Рабочего насмерть завалило грунтом в микрорайоне Фирсановка подмосковных Химок. Источник 5-tv.ru сообщает, что 27-летний мастер проводил шурфовку трубы под железнодорожным полотном участка «Крюково–Сходня», когда на глубине двух метров его завалило грунтом.
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