В Мордовии заключенный исправительной колонии обвиняется в покушении на мошенничество

Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому окончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего осужденного, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний Мордовии, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии