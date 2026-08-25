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Культуромания

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На петербургском фестивале «Огни большого города» покажут фильмы из 15 стран

На петербургском фестивале «Огни большого города» покажут фильмы из 15 стран

В программу первого Международного кинофестиваля «Огни большого города», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа, вошло 96 фильмов из 15 стран, рассказал генеральный директор киностудии «Ленфильм» Дмитрий Давиденко.

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