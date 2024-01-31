Буксир освободил застрявший в Охотском море танкер «Остров Сахалин» из льдов

Начальник морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко поделился информацией о том, что с помощью буксира «Берингов пролив» из дрейфующих льдов успешно был освобожден танкер «Остров Сахалин».
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