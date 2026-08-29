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Нижегородская правда

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В «Заповедных кварталах» пройдёт фестиваль «Шаляпин. Гении места»

В «Заповедных кварталах» пройдёт фестиваль «Шаляпин. Гении места»

5 и 6 сентября В Нижнем Новгороде в квартале церкви Трёх Святителей состоится музыкально-просветительский фестиваль «Шаляпин.

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