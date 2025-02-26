В ходе продвижения на южном направлении до Днепра в первые дни СВО российские колонны практически не встречали сопротивления.
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В ходе продвижения на южном направлении до Днепра в первые дни СВО российские колонны практически не встречали сопротивления.
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