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Сергунина: посещаемость портала «Узнай Москву» возросла почти вдвое

Сергунина: посещаемость портала «Узнай Москву» возросла почти вдвое

Пользователи почти в два раза чаще стали посещать портал «Узнай Москву». В 2023 году к нему обратились около трех миллионов раз, что примерно вдвое больше, чем в 2022-м, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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