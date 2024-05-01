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Форвард "Каролины" Кузнецов стал третьей звездой матча против "Айлендерс"

Форвард "Каролины" Кузнецов стал третьей звездой матча против "Айлендерс"

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнс" Евгений Кузнецов был признан третьей звездой пятого матча первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли - 2024 против "Нью-Йорк Айлендерс".

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