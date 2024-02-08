В сборной России полагают, что ни один боксер команды не поедет на Олимпиаду

Эдуард Кравцов заявил, что в России нет боксеров, которые «променяют родину на Олимпиаду». Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мыслями о предстоящей Олимпиаде в Париже.
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