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Cage the Elephant to headline NFL Munich Game halftime show

American rock band Cage the Elephant will perform the halftime show at the NFL Munich Game between the New England Patriots and Detroit Lions.

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