Мантуров поручил региональным властям обеспечить защиту объектов инфраструктуры

Первый вице-премьер России Денис Мантуров потребовал от федеральных министерств и региональных властей максимального содействия в защите объектов инфраструктуры.
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