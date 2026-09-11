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Аргументы недели

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Мантуров поручил региональным властям обеспечить защиту объектов инфраструктуры

Мантуров поручил региональным властям обеспечить защиту объектов инфраструктуры

Первый вице-премьер России Денис Мантуров потребовал от федеральных министерств и региональных властей максимального содействия в защите объектов инфраструктуры.

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