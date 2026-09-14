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Гарик Харламов с женой раскрыли пол ребенка и поделились первыми снимками из роддома: самое милое, что вы увидите за сегодня

Гарик Харламов с женой раскрыли пол ребенка и поделились первыми снимками из роддома: самое милое, что вы увидите за сегодня

Комик стал отцом во второй раз Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, фото: соцсетиЗвезда Comedy Club, 45-летний Гарик Харламов, и его жена, 33-летняя актриса Екатерина Ковальчук, впервые вышли на связь после новостей о пополнении в семье.

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