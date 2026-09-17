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iPhone 18 Pro Max заряжается быстрее Galaxy S26 Ultra — 55% за 15 минут и 100% менее чем за час

iPhone 18 Pro Max заряжается быстрее Galaxy S26 Ultra — 55% за 15 минут и 100% менее чем за час

Флагман Apple с аккумулятором 5400 мА•ч стал заряжаться гораздо быстрее предшественника Скорость зарядки iPhone 18 Pro Max заметно выросла и, по данным теста Xiaobai’s Tech Reviews, теперь превосходит показатель Galaxy S26 Ultra.

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