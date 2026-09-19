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FiNE NEWS

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Премьер Словакии назвал отказ Украины от переговоров весной 2022 года стратегической ошибкой

Глава словацкого правительства Роберт Фицо охарактеризовал отказ украинского руководства от переговоров о мире в апреле 2022 года как фатальную ошибку.

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