Американский предохранитель. Неожиданные мысли о планах США по размещению базы в Польше

Анонсированное Трампом намерение создать новую постоянную американскую военную базу в Польше, на первый взгляд, выглядит как эскалация и ещё один шаг к той опасной черте, за которой — большая война в Европе, грозящая обернуться ядерным апокалипсисом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГУР Украины объяв...
- ЛС ГУР Украины объяв...
- Гениально: на Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым