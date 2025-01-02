С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезено около 73 тыс. тонн песка с мазутом

Около 73 тыс. тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района. Об этом по данным на утро 2 января сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края информирует РИА Новости.
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