«Раскола в шахматном мире не будет»

В чемпионате России по футболу наступила двухнедельная пауза, связанная с играми сборных. Завершился первый весенний отрезок в РПЛ ярким матчем претендентов на золото — московский «Спартак» у себя дома вырвал на последних минутах победу над петербургским «Зенитом» (2:1) и сравнялся с ним по очкам.