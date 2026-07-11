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Сергей Савельев: «Цель «Авангарда» – отнюдь не стать победителем Востока. Задача – выиграть Кубок Гагарина, из-за этого пригласили Ги Буше, перестроив команду под его требования»

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мыслями о перспективах «Авангарда» в сезоне-2026/27.

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