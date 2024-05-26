Лариса Долина — не авторитет: дочь Юлии Началовой пошла против материнской воли

Вера Алдонина сделала заявление после окончания общеобразовательной школы. Лариса Долина и Вера Алдонина соцсетиДля дочери Юлии Началовой прозвенел последний звонок и пришло время определяться с дальнейшим образованием.
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