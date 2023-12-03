Царукян нокаутировал американца Дариуша в первом раунде на турнире UFC

Global Look Press/Louis Grasse/Keystone Press Agency Российский боец смешанных единоборств Армян Царукян победил американца Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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