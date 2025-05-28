Прогноз погоды в Крыму на 28 мая В Симферополе +20 и пасмурно В Севастополе +19 и ясноВ Евпатории +18 и ясноВ Черноморском +19 и ясноВ Джанкое +22 и пасмурноВ Ялте +17 и ясноВ Алуште +21 и небольшой дождьВ Керчи +20 и облачно с прояснениямиВ Армянске +18 и облачно с прояснения.