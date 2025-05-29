Скульптор рассказал, как будет проходить обновление фигур в сквере на Октябрьской революции

Валерий Гращенков прокомментировал обновление скульптур в Смоленске В конце марта этого года глава города Александр Новиков сообщил, что скульптуру «Кот Смоленской» на улице Октябрьской революции приведут в порядок, а остальные фигуры в почистят.
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