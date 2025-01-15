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СРОЧНО! Комбинированный ракетный удар по Украине – куда направлены Х-101, Х-55, Х-555 и Калибры

СРОЧНО! Комбинированный ракетный удар по Украине – куда направлены Х-101, Х-55, Х-555 и Калибры

- В эти минуты произведен пуск ракет Х-101, Х-55 и Х-555 стратегической авиацией (Ту-95МС), а также в воздухе фиксируются борта Ту-22МЗ, - говорится в сообщении.

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