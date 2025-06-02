Знаменитый вальс Штрауса отправили в далёкий космос

Европейское космическое агентство передаст вальс в дальний космос в ознаменование 200-летия со дня рождения композитора, после того как НАСА обошло его стороной в 1977 году.
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