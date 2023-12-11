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Жители Жигулевская выступили против “гулянки” в честь юбилея местной думы

Жители Жигулевская выступили против “гулянки” в честь юбилея местной думы

В настоящий момент в сети опубликована соответствующая петиция.Так, депутат Думы г. Жигулевска Максим Бородин распространил на своей странице в ВКонтакте информацию о том, что спикер представительного органа Юрий Смеловский выступил с инициативой о внесении в бюджет на 2024 год.

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