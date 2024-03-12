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В США заявили о планах Белого дома отвернуться от Украины

Белый дом может в скором времени отказаться от плана поддерживать Украину. Такое заявление 12 марта сделал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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