Школьников обяжут изучать духовно-нравственную культуру России в 2026 году

Э ЭММА Ну, ведь поняли же, поняли, что нельзя допускать религию и церковь в образование!!! Зачем возвращаться?!! Не духовность это, а церковность насаждается.

Валерий Светлый Для нынешней власти выгоднее дружить с церквями, нежели с народом. Это вопрос политического масштаба. Иначе, например, не справится с диаспорами или различными группировками православия