Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет вновь внедрён в школьную программу с 1 сентября 2026 года.
Школьников обяжут изучать духовно-нравственную культуру России в 2026 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
ЭММА
Ну, ведь поняли же, поняли, что нельзя допускать религию и церковь в образование!!! Зачем возвращаться?!! Не духовность это, а церковность насаждается.
Ответить
1 д.
Валерий Светлый
Для нынешней власти выгоднее дружить с церквями, нежели с народом. Это вопрос политического масштаба. Иначе, например, не справится с диаспорами или различными группировками православия
Ответить
1 д.
СБ
Сергей Бунцов
Нужен кодекс нравственности и свободы, а герои лишь пример поступков, но не полное воспитание.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии