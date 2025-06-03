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Аргументы недели

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Школьников обяжут изучать духовно-нравственную культуру России в 2026 году

Школьников обяжут изучать духовно-нравственную культуру России в 2026 году

Учебный предмет «Духовно-нравственная культура России» будет вновь внедрён в школьную программу с 1 сентября 2026 года.

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Комментарии
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Э
ЭММА
Ну, ведь поняли же, поняли, что нельзя допускать религию и церковь в образование!!! Зачем возвращаться?!! Не духовность это, а церковность насаждается.
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1 д.
Валерий Светлый
Для нынешней власти выгоднее дружить с церквями, нежели с народом. Это вопрос политического масштаба. Иначе, например, не справится с диаспорами или различными группировками православия
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1 д.
СБ
Сергей Бунцов
Нужен кодекс нравственности и свободы, а герои лишь пример поступков, но не полное воспитание.
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1 д.
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