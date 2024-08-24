Алаудинов: «Ахмат» за сутки уничтожил более десяти единиц техники ВСУ

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» за сутки ликвидировал более 10 единиц техники армии киевского режима в Курской области.
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