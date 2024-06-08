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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл об итогах пятницы: «Честно говоря, вряд ли какой-то команде или каким-то гонщикам удалось узнать много полезного»

Расселл подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады. Пилот «Мерседеса» отметил, что в переменчивых погодных условиях командам было сложно собрать достаточное количество полезных данных, что делает третью практику в субботу особенно важной.

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