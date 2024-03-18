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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Ачерби заявил, что «не говорил расистских слов» в адрес Жезуса. Жуан ответил: «Его слова противоречат фактам. Он сказал мне: «Вали отсюда, черный, ты просто ниггер»

Сообщалось, что футболист «Интера», вероятно, назвал игрока «Наполи» «ниггером». «Я никогда не говорил расистских слов.

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