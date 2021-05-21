Волонтеры Народного фронта защитят граждан от финансовых махинаторов

Народный фронт разработал платформу для выявления мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы, которую назвали «Мошеловка», прошла на 25-м Российском Интернет Форуме (РИФ-2021) на секции, посвященной противодействию мошенникам «Социальная инженерия.
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