Волонтеры Народного фронта защитят граждан от финансовых махинаторов

Народный фронт разработал платформу для выявления мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы, которую назвали «Мошеловка», прошла на 25-м Российском Интернет Форуме (РИФ-2021) на секции, посвященной противодействию мошенникам «Социальная инженерия.