Песков: Япония демонстрирует недружественную позицию в отношении России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о недружественной позиции Японии по отношению к России. Комментарий был дан в ответ на слова премьер-министра Сигэру Исиба о стремлении разрешить территориальные споры и заключить мирный договор с Россией.