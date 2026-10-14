В Липецкой области водитель иномарки лишился прав на полтора года после ДТП с ребенком

В Усманском округе 48-летнего водителя лишили прав на 1,5 года за аварию, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир.
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